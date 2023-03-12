МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Главная цель Соединенных Штатов — в том, чтобы удерживать мировое господство, заявил кандидат на пост губернатора штата Кентукки, представитель демократической партии Джеффри Янг. В США предостерегли от ввода войск НАТО на Украину

По его словам, Вашингтон стремится не допускать любых неподконтрольных ему альянсов, способных препятствовать доминированию в ключевых сферах.

Политик уточнил, что его страна придерживается такой стратегии уже на протяжении восьми десятков лет.

"Примерно с 1943 года вся внешняя политика США была сосредоточена на предотвращении любых союзов, которые могли бы угрожать господству Вашингтона и его военно-промышленного, нефтяного (энергетического) и долларового комплекса" — подчеркнул Янг в своем микроблоге в Twitter.