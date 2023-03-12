МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Центральные банки Судана и России обсуждают использование национальных валют при взаимных расчетах, заявил в интервью РИА Новости посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Судан хотел бы вернуть прямое авиасообщение с Россией, заявил посол

"Россия предложила Судану использовать систему финансовых транзакций, в которой мы бы использовали национальные валюты. Этот вопрос обсуждается центральными банками обеих стран, мы увидим, возможно ли это. Это во многом технический вопрос: центральные банки стран изучат этот вопрос, посмотрят, как это на деле работает, и в ближайшем будущем мы должны увидеть результат", — сказал Сирраджа.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.