МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банк России в пятницу на фоне замедления инфляции, снижения ценовых ожиданий россиян, а также турбулентности на глобальных финансовых рынках сохранит ключевую ставку в четвертый раз подряд на уровне 7,5%, одновременно регулятор может и смягчить свою риторику по дальнейшим действиям, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Глава ВТБ ожидает, что Центробанк сохранит ключевую ставку

ЦБ поставил цикл снижения ключевой ставки на паузу в октябре, оставив ее на уровне 7,5% годовых. Регулятор также не стал менять ее в декабре и феврале. Однако на первом заседании этого года Банк России все же ужесточил сигнал по ключевой ставке, заявив, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайших заседаниях.

Однако последние данные по инфляции показывают, что темпы роста цен в России в феврале замедлились до 0,46% с 0,84% январе, а в годовом выражении — до 10,99% с 11,77% месяцем ранее. При этом уже на 13 марта годовой темп роста цен составлял 7,65%. На фоне замедления инфляции ценовые ожидания населения на год вперед также упали — до 10,7% в марте с 12,2% в феврале.

"На заседании ЦБ в пятницу ждем сохранения ключевой ставки. Снижение в марте инфляционных ожиданий населения, а также низкая фактическая инфляция указывают на отсутствие оснований для повышения ключевой ставки", — считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

БАЗОВЫЙ ПРОГНОЗ

Базовым прогнозом на пятницу почти все опрошенные аналитики считают продолжение нейтральной политики ЦБ, при этом многие из них прогнозируют смягчение риторики регулятора по дальнейшим шагам. Банкиры предсказали рост ставок по потребкредитам

"Я жду сохранения ставки на уровне 7,5%, но риторика может стать немного мягче, чем в предыдущем пресс-релизе. Например, ЦБ может вернуться к нейтральному сигналу", — говорит старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева. Допускает менее жесткий по сравнению с февральским заседанием сигнал и старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев напомнил, что прошлым летом, когда ценовые ожидания резко обвалились, регулятор смягчил риторику и снизил ключевую ставку. Несмотря на то, что в этот раз из-за изменившихся внутренних и внешних условий снижения ставки ждать не стоит, шансы на нейтрализацию "сверх-консервативной" тональности регулятора есть, добавил он.

Важнейшим отличием текущей ситуации от лета является присутствие проинфляционных факторов, среди которых начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев выделяет ослабление рубля и просадку цен на нефть. А аналитики "Тинькофф инвестиции" обратили внимание на то, что ценовые ожидания населения и предприятий по-прежнему находятся на повышенном уровне.

Несмотря на то, что инфляция является главным основанием для ЦБ сейчас, на сохранение ставки как основной сценарий развития указывают и другие факторы. Так, старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов напоминает об устойчивом профиците ликвидности в банковской системе, а главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах считает ситуацию с банками в Европе и США "аргументом за недеяние".

"Если бы не крах SVB и Signature, а также не обвал акций Credit Suisse, то ЦБ мог бы поднять ключевую ставку уже в эту пятницу на 0,25-0,5 процентного пункта из-за роста проинфляционных рисков на кратко- и среднесрочном горизонте. Турбулентность на международном финансовом рынке может заставить ЦБ занять выжидательную позицию: продлить паузу и сохранить ключевую ставку на прежнем уровне 7,5%", — соглашается начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

В то же время директор группы суверенных и региональных рейтингов Дмитрий Куликов считает основными вариантами решений регулятора как сохранение, так и повышение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, хотя вероятность первого варианта оценивает "чуть выше". Максимальная ставка по вкладам крупных банков составила 7,68 процента

"За повышение говорят ужесточенный на предыдущем заседании сигнал и ожидания по достаточно активной бюджетной политике, проявляющейся в том числе в опережающем стандартную сезонность графике исполнения расходов. За сохранение говорят ужесточившиеся в феврале денежно-кредитные условия (по оценке самого Банка России), нерастущие инфляционные ожидания, адекватные цифры по еженедельной инфляции и отсутствие каких-либо публичных решений по увеличению плановых госрасходов на большие суммы", — пояснил он.

Часть аналитиков в то же время не ждет смягчения риторики регулятора. Так, начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев прогнозирует "умеренно-жесткую" риторику в пресс-релизе, а аналитики "Тинькофф инвестиций" — сохранение жесткого сигнала.