МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Правительство России поддержало идею пересмотра количественных показателей по экономическим статьям Уголовного кодекса, квалифицирующих тяжесть преступлений, сообщила РИА Новости замглавы конституционного комитета Госдумы Сардана Авксентьева по итогам закрытой части встречи фракции "Новые люди" с кабмином. Госдума уменьшила срок давности по экономическим преступлениям

"Мы давно обсуждаем с правительством это повышение количественных значений для квалификации тяжести экономических преступлений. Эти значения по большинству статей не индексировались с 2016 года и давно потеряли актуальность", — сказала она, отметив, что кабмин поддержал идею их пересмотра.

В партии "Новые люди" пояснили, что индексация количественных показателей по ряду статей переведет, например, особо тяжкие преступления в разряд средней тяжести и так далее.

К примеру, если сегодня по какой-либо статье квалифицирующим значением является цифра 5 миллионов рублей, устанавливая, что неуплата недоимок выше такой суммы является преступлением особой тяжести, то при повышении значения до 10 миллионов наказание перейдет в разряд уже средней тяжести.