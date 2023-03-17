МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Наложенные странами Запада санкции незначительно повлияли на повседневную жизнь россиян благодаря их гениальному умению находить выход из трудных ситуаций, написал для издания Wedge Infinity профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори. Евросоюз почти исчерпал возможности введения санкций, заявил Боррель

По его словам, эту характеристику он взял из рассказа работающей в России журналистки Асуки Токуямы в Японской ассоциации по торговле с Россией и СНГ.

""Да, это так!" — подумал я. И действительно, у меня и раньше было такое впечатление о русских. А тут об этом прямо сказала госпожа Токуяма, которая, пожалуй, лучше других знает и понимает жизнь российского общества. У меня не было другого выбора, кроме как согласиться с этим ее выводом", — отметил профессор.

Он рассказал, что санкции несколько затруднили для россиян получение услуг, которыми они пользовались раньше. "Но русские по-прежнему остаются "гениями обходных путей" и активно находят свои собственные решения в непростых ситуациях. В целом можно констатировать, что пока западные санкции не привели к существенному снижению уровня жизни в России", — пишет ученый.

Он добавил, что руководство страны очень тщательно следят за тем, чтобы жизнь людей от санкций существенно не пострадала, и этот факт нельзя упускать из виду.

В Японии многие считают, что Россия, находящаяся под международными санкциями, должна страдать от товарного дефицита и высоких цен — но это совсем не так, пишет Хаттори. "Если уровень потребительских цен в декабре 2021 года взять за 100, то последний показатель в феврале 2023 года составляет 113,4. Из них продовольственные товары — 112,6, непродовольственные товары — 112,8 и услуги −115,2. Это совсем небольшой рост", — подсчитал профессор.

Он напомнил, что в Японии недавно появились жалобы на то, что в стране сильно дорожают яйца. "И нас буквально шокирует, что в условиях украинского конфликта цены на яйца в России в 2022 году существенно упали", — отмечается в статье.

В феврале 2022 года резко подскочил индекс цен на бытовую технику — до 130, то же самое произошло и с бытовой химией, пишет автор. К февралю 2023 года индекс непродовольственных цен, включая фармацевтическую продукцию, вернулся к показателю 110−112 по сравнению с декабрем 2021 года, добавил он.

Профессор также отметил, что обращает на себя внимание необычайная стабильность цен на топливо, прежде всего на бензин.

"Как энергетическая сверхдержава, Россия имеет значительные преимущества с точки зрения затрат на бензин и коммунальные услуги. В целом я не вижу никаких признаков того, что у россиян сейчас есть какие-то проблемы с одеждой, едой и жильем", — подчеркнул Хаттори.

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