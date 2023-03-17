ПАРИЖ, 17 мар — ПРАЙМ. Место европейцев на российском рынке могут занять Китай и даже США, заявил в интервью РИА Новости лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо. За подрывом "Северных потоков" стоят США, убежден французский политик

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России.

"Я думаю, что Россия станет еще более самодостаточной, чем раньше. И потом, да, Китай придет на рынок. История учит нас тому, что это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны. Помните, такое уже происходило с Ираном: когда после санкций многие европейские и французские компании покинули страну, а спустя несколько лет их там заменили американские фирмы. Так что это будут не только китайцы. США наверняка воспользуются ситуацией", — сказал Филиппо, говоря о том, кто может заменить европейцев на российском рынке.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.