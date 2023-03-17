МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мошенничеству в интернете можно противостоять, соблюдая простые правила безопасности, рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян в беседе с "Лентой.ру". Мошенники придумали фишинговую схему с продажей импортных машин

По его словам, сейчас появляются новые мошеннические схемы, но реже по сравнению с обновленными вариантами уже опробованных схем. Один из примеров — программы для заражения вирусом мобильного телефона: если раньше нужно было обязательно добиться от пользователя нажатия на кнопку или ссылку, чтобы программа активировалась, то теперь мошенники научились делать это сами удаленно.

Одним из распространенных способов получения доступа к платежной информации человека, например, данным его банковской карты или счета, остается фишинг. Схема заключается в том, что мошенники имитируют сообщение или звонок сотрудника банка или другой организации и просят подтвердить личную платежную информацию, перейдя по ссылке, которую они же и предоставят. Ссылка обычно ведет на поддельный сайт.

Относительно новый способ незаконного получения чужих средств — мошенничество с использованием интернет-магазинов. "Все больше людей покупают товар с доставкой на дом или в пункт выдачи. И мошенники могут либо не привезти товар совсем, либо доставить дешевую подделку" — рассказал эксперт, уточнив, что вероятность такой ситуации значительно выше при покупке на неизвестных сайтах, поэтому перед оплатой, как минимум, нужно почитать отзывы о продавце.

По-прежнему часто можно наткнуться на способы выманивания денег методами социальной инженерии — если раньше просто звонили потенциальной жертве, то теперь могут написать сообщение в мессенджер с информацией о ДТП или другой неприятности с ближайшим родственником, а к этой информации будет добавлена сумма, которую нужно заплатить для спасения. Избежать этой уловки поможет спокойная проверка достоверности полученной от мошенников информации, предупредил Закарян.

Сюда же, по его словам, можно отнести и сайты для сбора средств больным и другим пострадавшим. "Такая благотворительность часто оказывается поддельной, поэтому нужно внимательно проверять репутацию фонда, которому вы хотите направить средства", — подчеркнул эксперт.

Также он обратил внимание на увеличивающееся количество взломов аккаунтов в социальных сетях. После этой операции мошенники начинают рассылать сообщения по базе контактов пользователя с просьбой прислать деньги.

"Избежать такой ситуации поможет соблюдение простых правил: пароль нужно создавать надежным и достаточно сложным, чтобы его нельзя было подобрать, даже если при этом его будет сложно запомнить, а также не нужно пренебрегать двухфакторной аутентификацией, когда при входе в аккаунт необходимо ввести еще и код, присланный на мобильный телефон пользователя" — подчеркнул собеседник.