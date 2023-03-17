МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Банку России удалось оставить ключевую ставку на уровне 7,5 процента из-за замедления годовой инфляции и текущих низких темпов прироста цен, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он отметил, что цены последние четыре недели остаются ниже сезонной нормы. Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2023 — 2024 годы

"С прошлого февральского заседания ЦБ годовая инфляция снизилась с 11,8 процентов в январе до 11 процентов в феврале. К 13 марта годовая инфляция, по нашим оценкам, замедлилась до 7,7 процентов", — добавил собеседник агентства.

Текущая динамика инфляции по-прежнему соответствует планам Банка России по возвращению инфляции к целевым 4 процентов в 2024 году.

В то же время проинфляционные риски на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают. Такими рисками являются ослабление курса рубля, расширение бюджетного дефицита, повышенные инфляционные ожидания и дефицит кадров на рынке труда.

Поэтому Банк России ожидаемо сохранил сигнал о будущих действиях — регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Васильев прогнозирует, что если недельная инфляция начнет ускоряться и будет находиться выше сезонной нормы, то уже на следующем заседании 28 апреля возможно повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 7,75 процентов.