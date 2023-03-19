МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, пишет обозреватель Hill Эллен Митчелл. Названа возможная тема беседы Путина и Си Цзиньпина

"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая означает вызов США и их союзникам, которые стремились зажать экономику России с помощью разрушительных санкций", — заявила она.

По ее мнению, одним из вероятных результатов встречи Си и Путина будет "публичное подтверждение партнерских отношений двух сторон, которые считаются жизненно важными для противодействия тому, что они считают несправедливым вмешательством Запада в их дела".

В любом случае, встреча обязательно укрепит связи между двумя лидерами, подчеркивает автор.