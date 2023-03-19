В США назвали "вызовом" визит Си Цзиньпина в Москву
Hill: визит Си Цзиньпина в Москву бросает "вызов" США и их союзникам
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МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам, пишет обозреватель Hill Эллен Митчелл.
"Визит Си Цзиньпина в Москву и сопутствующая ему поддержка со стороны Китая означает вызов США и их союзникам, которые стремились зажать экономику России с помощью разрушительных санкций", — заявила она.
По ее мнению, одним из вероятных результатов встречи Си и Путина будет "публичное подтверждение партнерских отношений двух сторон, которые считаются жизненно важными для противодействия тому, что они считают несправедливым вмешательством Запада в их дела".
В любом случае, встреча обязательно укрепит связи между двумя лидерами, подчеркивает автор.