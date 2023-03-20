МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Лидирующей отраслью по размеру зарплат в российских регионах по-прежнему является добывающая промышленность, также высокая заработная плата отмечается в сферах интеллектуального труда и финансовых услуг, свидетельствует исследование РИА Новости. В России с начала года снизилось число безработных

РАЗНИЦА В ЗАРПЛАТАХ

Эксперты отмечают, что в первые месяцы 2022 года многим казалось, что он будет очень сложным для российского рынка труда, однако реальность оказалась позитивной. Перестройка экономики после начала СВО, частичная мобилизация и отъезд из страны части работников сформировали дополнительный спрос на рабочие руки и светлые головы, а также несколько ограничили предложение со стороны соискателей, считают аналитики. Все эти факторы привели к обновлению исторических минимумов по безработице и к заметному росту зарплат.

Согласно исследованию, номинальные зарплаты в среднем по стране за 2022 год выросли на 13%, до 55,8 тысячи рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом в разрезе отраслей и регионов ситуация была очень неоднородной. Например, в Новгородской области зарплаты за год увеличились на 19%, а еще в 17 регионах прирост превышал 15%. В свою очередь приростом на уровне ниже инфляции характеризовались 30 регионов, а в одном регионе зарплаты выросли всего на 4,9%. Таким образом, динамика зарплат в прошедшем году отличалась в четыре раза у лидирующего и отстающего регионов, подчеркивают эксперты. В абсолютных величинах разница в средних зарплатах также очень большая и по регионам отличается в пять раз.

В отраслевом разрезе картина также была неоднородной. В отрасли "Добыча угля", где и так относительно высокие зарплаты, в 2022 году их рост составил 23%, тогда как наименьший прирост был у работников отрасли "Культура, спорт, досуг и развлечения" (+7%). Сравнивая отрасли в абсолютном денежном выражении, можно увидеть большие различия, отмечают эксперты, например в отрасли "Добыча нефти и газа" зарплата в среднем в шесть раз больше, чем в отрасли "Производство одежды".

В силу специфики экономики в разных регионах в них существенно различается структура занятости населения по отраслям. Где есть природные ресурсы, там компании занимаются их добычей, в приморских регионах осуществляется рыбная ловля, а где много обрабатывающей промышленности, работники заняты в производстве промышленных товаров, поясняют эксперты.

Для оценки региональных и отраслевых различий в уровне оплаты труда эксперты РИА Новости провели четвертое ежегодное исследование и составили рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты в тех сферах деятельности, где занято не менее 2% работников региона. В рейтинге представлены топ-3 по зарплатам отрасли для каждого региона.

В ТОПЕ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Согласно результатам исследования, среди 85 проанализированных регионов в 21 самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых. В основном хорошие оклады отмечаются в добыче нефти и газа, однако зачастую хорошими зарплатами также могут похвастаться те, кто добывает драгоценные металлы, металлические руды или уголь и некоторые другие полезные ископаемые. Глава Минтруда призвал внести глобальные изменения в закон о занятости

Второй по представленности с высокими заработками стала отрасль "IT и связь", которая в 14 регионах обеспечивает самые высокие зарплаты. В нижней части рейтинга часто самые высокие зарплаты наблюдаются на госслужбе, в 12 регионах эта отрасль демонстрирует самые высокие зарплаты. В целом во многих экономически слабых регионах помимо госслужбы самые конкурентоспособные зарплаты зачастую будут в транспортной отрасли (семь регионов), отмечают аналитики. Отрасль "Профессиональная и научная деятельность" является самой высокооплачиваемой в восьми регионах, а "Химическая промышленность" – в пяти регионах.

ЖИТЕЛИ СЕВЕРА В ЛИДЕРАХ

Согласно исследованию, в шести регионах в лучших отраслях люди в среднем зарабатывают более 150 тысяч рублей. В 14 регионах в лучших отраслях зарплаты варьируются от 100 до 150 тысяч рублей. В 50 регионах зарплаты находятся в диапазоне 50-100 тысяч рублей, и в 15 регионах в лучших отраслях зарабатывают менее 50 тысяч рублей. Минтруд предсказал серьезный дефицит квалифицированных кадров

Составители рейтинга отмечают, что несколько регионов лидируют с явным отрывом. В Москве, согласно статистике, в отрасли "Банки и финансовые услуги" средняя зарплата составляет 224 тысячи рублей в месяц, что является лучшим результатом среди всех регионов и отраслей. Аналитики обращают внимание, что в данной отрасли работает почти 300 тысяч человек, или 6% всех работников столицы.

На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Сахалинская область. В этом регионе в добывающей отрасли средняя зарплата составляет 223 тысячи рублей в месяц, а заняты на такой работе более 5,5% всех работников региона. Также высокие зарплаты фиксируются в добыче нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе – 200 тысяч рублей в месяц.

Помимо трех выше обозначенных лидеров в первую десятку также входят: Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Магаданская и Тюменская области. Таким образом, все лидеры – это два крупнейших города России и регионы, связанные с добычей полезных ископаемых и специализирующиеся на рыболовстве.

Последние места в текущем рейтинге занимают: Республика Мордовия, Республика Калмыкия, Ивановская область, Псковская область и Алтайский край. Во всех этих регионов отраслью с наибольшей зарплатой является госслужба.

По мнению экспертов РИА Новости, в 2023 году в части зарплат можно ожидать продолжения их номинального роста в пределах 10% в среднем. Наблюдаемая сейчас специализация регионов будет сохраняться, и разница в зарплатах по-прежнему останется высокой в среднесрочной перспективе. При этом несколько более быстрыми темпами можно ожидать рост зарплат в регионах с большим сосредоточением обрабатывающей промышленности, что будет связано с ростом инвестиций, выпуском импортозамещающей промышленной продукции, а также гособоронзаказом, заключают эксперты.