МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. России и Китаю необходимо наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости и "Российской газеты". Си Цзиньпин едет в Россию с первым после переизбрания заграничным визитом

"Необходимо продвигать параллельное наращивание объема и качества инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, укреплять политические координации, создавать более благоприятные условия для высококачественного развития инвестиционного сотрудничества, увеличивать масштаб двусторонней торговли, расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста", — написал Си Цзиньпин.

По его словам, благодаря совместным усилиям России и Китая показатели товарооборота по итогам 2022 года на 116% выше, чем 10 лет назад.

"Благодаря совместным усилиям товарооборот по итогам 2022 года составил рекордные 190 миллиардов долларов США и увеличился на 116% по сравнению с показателем 10-летней давности", — написал Си Цзиньпин.

Глава КНР отметил, что 13 лет подряд Китай позиционирует себя как крупнейшего торгового партнера России.

"Объем взаимных инвестиций двух стран продолжает расти. Благополучно реализуется ряд стратегически значимых проектов сотрудничества в сфере энергетики, космоса, авиации и транспортной взаимосвязанности", — подчеркнул он.

Китайский лидер также указал, что высокую динамику сохраняет взаимодействие по таким новым отраслям, как научно-техническая инновация и трансграничная электронная коммерция.

"Межрегиональное сотрудничество стремительно набирает обороты. Все это не только приносит реальные выгоды простым людям, но и придает неиссякаемый импульс развитию обеих стран", — отметил он.

Москве и Пекину необходимо продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС, заявил Си Цзиньпин.

"(Необходимо) формировать структуру развития, отличающуюся взаимодополняемостью и совместимостью традиционной торговли и новых форм сотрудничества, продолжать совместную работу по сопряжению инициативы "Одного пояса и одного пути" и ЕАЭС для институционального сопровождения двустороннего сотрудничества и региональной интеграции", — написал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Россию с государственным визитом, который станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

Полный текст статьи опубликован на сайте ria.ru.