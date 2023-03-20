МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин увольняется, ни с кем не прощаясь, показало исследование сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Минтруд предсказал серьезный дефицит квалифицированных кадров

"При увольнении каждый второй россиянин (53%) прощался с коллегами устно. Каждый пятый (22%) приносил либо заказывал на работу угощение для коллег — например, пиццу, суши или торт. По рассказам 8% опрошенных, напоследок теперь уже бывшие сослуживцы вместе ходили в клуб, бар или кафе", — показал опрос 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

А 5% респондентов в свой последний рабочий день рассылали прощальные письма коллегам. Уходил по-английски каждый четвертый россиянин", — также выяснили аналитики.

Авторы исследования узнали, что напоследок организовывать на работе небольшое чаепитие больше свойственно женщинам (25% против 20% среди мужчин), походы в бар чаще устраивают мужчины (9% против 6% среди женщин).

Они также отметили, что за последние два года россияне стали выбирать более простые способы расставания с сослуживцами — реже приглашать коллег в бары и чаще прощаться устно или приносить на работу угощение.