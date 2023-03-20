МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Заявление посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского — очень самонадеянное, отметил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Пушков оценил попытки Украины диктовать свою волю США

Ранее польский дипломат заявил, что, если у Украины не получится "защитить независимость", то Польше придется ввязаться в конфликт. Позже в посольстве опровергли его словам и уточнили: прослушивание всего разговора дает понять, что в нем якобы нет обещания непосредственного участия Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях, которые последуют за проигрышем Киева. В частности, речь идет о риске "нападения или втягивания России в войну очередных стран Центральной Европы, стран Балтии и Польши", указали в дипмиссии.

"Очень самонадеянное заявление посла Польши в Париже. Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у ее руководителей давно на уме", — подчеркнул Пушков.

Сенатор добавил, что "вся "смелость" поляков зиждется на поддержке США".

"Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?" — задался он вопросом.