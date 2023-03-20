ПЕКИН, 20 мар — ПРАЙМ. Колебания на финансовом рынке западных стран негативно влияет на глобальную торговую среду и являются вызовом для стабилизации торговли Китая, заявил директор главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа.
"Некоторые государства активно продвигают разрыв цепочек, (создаются) геополитические риски. Кроме того, колебания на финансовом рынке некоторых западных стран создают шок для глобальной торговой среды, а также являются вызовом для стабилизации китайской торговли", — сказал Юй Цзяньхуа на пресс-конференции в понедельник.
Он также отметил, что внешняя торговля сталкивается с большим количеством трудностей и вызовов, кроме того, обращает на себя внимание ослабление внешнего спроса.
В начале марта главное таможенное управление КНР сообщало, что экспорт и импорт Китая за два первых месяца нынешнего года показали падение на 6,8% и 10,2% соответственно. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь-февраль 2023 года достиг 895,72 миллиарда долларов, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.