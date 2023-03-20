ПЕКИН, 20 мар — ПРАЙМ. Колебания на финансовом рынке западных стран негативно влияет на глобальную торговую среду и являются вызовом для стабилизации торговли Китая, заявил директор главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа. Си Цзиньпин призвал к наращиванию сотрудничества России и Китая в торговле

"Некоторые государства активно продвигают разрыв цепочек, (создаются) геополитические риски. Кроме того, колебания на финансовом рынке некоторых западных стран создают шок для глобальной торговой среды, а также являются вызовом для стабилизации китайской торговли", — сказал Юй Цзяньхуа на пресс-конференции в понедельник.

Он также отметил, что внешняя торговля сталкивается с большим количеством трудностей и вызовов, кроме того, обращает на себя внимание ослабление внешнего спроса.

В начале марта главное таможенное управление КНР сообщало, что экспорт и импорт Китая за два первых месяца нынешнего года показали падение на 6,8% и 10,2% соответственно. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте за январь-февраль 2023 года достиг 895,72 миллиарда долларов, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.