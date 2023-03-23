МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России приближается к целевому уровню, заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе отчета в Государственной думе. Индексация МРОТ сохранила доходы миллионов россиян, заявил Мишустин

По словам премьера, добиться такого результата помогли меры, принятые кабмином и ЦБ.

Кроме того, в стране снижается безработица, с конца прошлого года показатели обновляют исторические минимумы, отметил Мишустин.

Доходы населения в денежном выражении вернулись к росту с четвертого квартала 2022 года, добавил глава кабмина, ссылаясь на данные Росстата.