2023-03-23T12:48:58+03:00
2023-03-23T12:48:58+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230323/840173646.html
Мишустин заявил о приближении инфляции к целевому уровню
Макроэкономика
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Инфляция в России приближается к целевому уровню, заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе отчета в Государственной думе. По словам премьера, добиться такого результата... ПРАЙМ, 23.03.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, михаил мишустин, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России приближается к целевому уровню, заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе отчета в Государственной думе.
По словам премьера, добиться такого результата помогли меры, принятые кабмином и ЦБ.
Кроме того, в стране снижается безработица, с конца прошлого года показатели обновляют исторические минимумы, отметил Мишустин.
Доходы населения в денежном выражении вернулись к росту с четвертого квартала 2022 года, добавил глава кабмина, ссылаясь на данные Росстата.