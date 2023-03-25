МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россияне были бы готовы остаться на нелюбимой работе в среднем за 189 360 рублей ежемесячно, передает RT со ссылкой на результаты исследования "Работа.ру" и "Подработка". Жители Москвы назвали идеальный размер зарплаты

Самую высокую зарплату для согласия работать там, где не хочется, указали IT-специалисты — 269 520 рублей в месяц, самую низкую желаемую зарплату на нелюбимой работе назвали специалисты из сферы охраны — 124 080 рублей.

В сфере промышленности продолжать трудиться на нелюбимом месте специалисты готовы за 242 280 рублей в месяц, в маркетинге и рекламе — за 231 840 рублей, а в сфере транспорта и логистики сотрудники — 213 360 рублей в месяц.

Чуть ниже оказались зарплатные пожелания у строителей — 207 000 рублей, а также у специалистов банковской и финансовой сферы — 179 280 рублей.

Медицинские работники готовы остаться на нелюбимом месте работы, если будут получать 170 160 рублей, работники сферы образования — 166 320 рублей.

Одну из самых низких зарплат за нелюбимую работу готовы получать в сфере ретейла — 149 040 рублей, а специалисты сферы ресторанов и кафе будут продолжать работать за 130 680 рублей.

В опросе приняли участие более 3 тысячи пользователей.