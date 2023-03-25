ТОКИО, 25 мар — ПРАЙМ. Члены Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству (СТКР), включая Японию, Россию и Китай, пришли к соглашению по сокращению совокупной квоты на вылов сайры на 25% от уровня прошлого года. Россия и Китай возобновили переговоры по рыболовству

Так, по данным агентства Киодо, совокупная квота на вылов сайры в 2023 году составит 250 тысяч тонн против квоты 2022 года в 333,7 тысячи тонн. Решение по сокращению объемов вылова сделано в связи с истощением запасов данного вида рыбы и рекордно малых уловов в прошлом году.

"Решение по квоте основано на научных данных. Несмотря на то, что такое сокращение не является достаточным, мы все равно смогли сделать шаг вперед по пути восстановления запасов (рыбы – ред.)", — цитирует агентство слова главы японского управления рыболовства Мивако Такасэ.

Согласно положениям новой квоты, 150 тысяч тонн отведены на вылов в открытом море, а еще 100 тысяч тонн – на вылов в исключительных экономических зонах Японии и России.

Кроме того, члены СТКР согласились снизить число рыболовецких судов, выходящих на промысел, на 10%, а также установить так называемый "сезон вылова" в 180 дней. Промысел сайры вне установленного сезона будет запрещен.

Членами СТКР являются Япония, Россия, Китай, Канада, Европейский Союз, Южная Корея, Тайвань, США и Вануату.