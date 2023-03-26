ПЕКИН, 26 мар — ПРАЙМ. Тайвань прекращает дипломатические отношения с Гондурасом и закрывает посольство, заявил в воскресенье глава МИД островной территории Джозеф У (У Чжаосе) на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале ведомства. Ведущие западные СМИ подвели итоги визита Си Цзиньпина в Москву

"(МИД Тайваня) принял решение прекратить дипломатические отношения с республикой Гондурас, полностью прекратить двустороннее сотрудничество и вывезти посольство", — сказал министр.

Ранее в воскресенье МИД Гондураса объявил о разрыве дипотношений с Тайванем. В заявлении отмечалось, что Гондурас признает существование только одного Китая в мире и то, что КНР — единственное законное правительство.

Отвечая на вопрос журналиста, кому принадлежит первенство в принятии решения о разрыве отношений, Гондурасу или Тайваню, Джозеф У ответил: "Думаю, все заметили, что несколько дней назад мы отозвали посла из Гондураса, он уже вернулся на Тайвань".

Он добавил, что решение сделать заявление о разрыве отношений в воскресенье утром было принято накануне, когда в Пекин прибыл глава МИД Гондураса.

У Тайваня осталось 13 дипломатических союзников: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными странами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих дипотношения с Тайванем, было больше, однако в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем — в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, Кирибати, Соломоновы острова, Никарагуа.

Официальные отношения между центральным правительством КНР в Пекине и островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.