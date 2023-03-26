МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их союзников должны быть готовыми к ответным действиям на усиливающуюся "ось" Россия — Китай, пишет американское издание Washington Post в своей редакционной статье. Forbes раскрыл, почему санкции против России раскололи мир

Как утверждается в публикации, такая ситуация способна изменить мировой порядок.

"Этот растущий альянс между двумя крупнейшими стратегическими и военными соперниками Америки способен изменить мировой порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад. Америка и ее демократические союзники должны быть готовы к ответным действиям", — указывают авторы.

Отмечается, что Китай и Россию объединяет "опасение окружения" со стороны США и НАТО. Москва рассматривает расширение Североатлантического альянса на восток как угрозу своему существованию, а Китай опасается, что Вашингтон пытается сформировать "Индо-Тихоокеанское НАТО".

По мнению авторов, Китай делает с США то же, что Вашингтон сделал против Советского Союза в 1970-е годы — когда США "разыграли китайскую карту" и противопоставили КНР и СССР.

"После широко освещаемого трехдневного визита председателя Си Цзиньпина в Москву в этом месяце Китай показал, что готов разыграть то, что можно назвать "картой России", чтобы противостоять тому, что Си считает попытками США окружить Китай и сдержать его экономический и военный подъем", — отмечается в статье.

Авторы добавляют, что Россия, будучи лишенной доступа к западным рынкам и "пострадавшая от санкций", нуждается в Китае для увеличения закупок нефти, газа и зерна, а также для поставок ряда западных товаров.

По мнению издания, страны Запада могут попытаться убедить Си Цзиньпина повлиять на российского президента Владимира Путина, чтобы добиться завершения украинского конфликта.

"Европейцы должны послать четкий и недвусмысленный сигнал о том, что Китаю необходимо использовать свои рычаги воздействия на Путина, чтобы положить конец конфликту, а не поддерживать российскую экономику", — говорится в статье.