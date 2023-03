МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Сближение России и Китая в США считается серьезным вызовом, хотя более двух десятилетий назад у Джо Байдена эта перспектива вызывала, по его признанию, смех, отметил в своем Teleram-канале российский сенатор Алексей Пушков. WP призвало власти США остерегаться "оси Пекин-Москва"

"В 1999 году Байден не без рисовки рассказал о рассмешившем его разговоре с представителями России, которые пригрозили "задружиться с Китаем", если Запад продолжит экспансию НАТО на восток, к российским границам. Еле сдерживаясь, по его собственным словам, Байден ответил: "Успехов в этом, парни! Если не выйдет с Китаем, попытайтесь с Ираном", — рассказал Пушков.

Однако теперь, по его словам, Вашингтону не до смеха, поскольку "у России получилось и с Ираном, и с Китаем".

"В США это называют теперь главным вызовом для Америки. Сами посоветовали — сами и создали такой вызов. A challenge of US own making", — подчеркнул сенатор.