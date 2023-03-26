МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Надежды на то, что Россия потерпит крах из-за западных санкций, несостоятельны, вместо этого Москва наращивает сотрудничество с Китаем, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. WP призвало власти США остерегаться "оси Пекин-Москва"

В статье приводятся примеры, как китайские инвесторы участвуют в крупных проектах на территории России в различных отраслях — добыче энергоносителей, строительстве, автопроме.

Так, на северо-западе Москвы расположен китайско-российский бизнес парк "Гринвуд" на 23 тысячи квадратных метров. "Это центр делового мира Китая в России. Многочисленные китайские бизнесмены и менеджеры, в том числе многие молодые люди до 40 лет, перемещаются между шестиэтажными офисными башнями на участке площадью 20 гектаров", — говорится в публикации.

Отмечается, что в парке постоянная активность. "Спектр китайских компаний, работающих там, варьируется от государственной авиакомпании Air China до строительной компании China State Construction и компьютерной компании Lenovo", — рассказывает автор.

"Прогноз министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, озвученный ею в конце февраля 2022 года о том, что санкции "погубят Россию", здесь, похоже, не сбывается. Бизнес-парк "Гринвуд" — штаб-квартира победителей санкций, — делает вывод издание.

Как отмечается, весной 2023 года на московских улицах и площадях китайский язык будет звучать чаще, чем английский или немецкий, и китайцы с растущим интересом теперь занимают те места, откуда ушли представители Запада. В статье в связи с этим приводится русская пословица "Свято место пусто не бывает".