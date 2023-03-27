МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Последствием того, что США развязали на Украине конфликт с Россией, станет сокращение обращения доллара, его падение и огромные экономические проблемы для самой Америки, заявила конгрессвумен от Республиканской Партии Марджори Тейлор Грин. В конгрессе предупредили о возможности новой гражданской войны в США

Так она прокомментировала предложение президента России Владимира Путина использовать китайские юани в расчетах с другими странами.

"Год назад, когда Вашингтон решил вести прокси-войну с Россией на Украине, я предупреждала, что доллар будет заменен юанем, и это сейчас происходит", — написала Грин в своем микроблоге в Twitter.

По ее словам, действия "поджигателей войны" на Украине могут привести к тому, что доллар рухнет, а американцы ощутят на себе "невиданные за всю историю экономические проблемы".

"На них будет вина, и Америка никогда не оправится. Это должно закончиться", — подчеркнула политик.