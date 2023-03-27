МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции, однако пытается избежать крайних мер, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Польский премьер констатировал снижение в ЕС желания вводить новые санкции

"Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий, хотя и пытаемся избежать крайних мер", — сказал он.

"Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали. Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает и до западных недружественных элит наконец дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией", — подчеркнул дипломат.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

Санкционное давление Запада на Россию привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.