МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Регулярное введение новых пакетов антироссийских санкций указывает на то, что ранее введенные ограничения не действуют, заявил глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино. 

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Он с иронией отозвался об инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести очередной пакет санкций.

"Ляйен объявила об 11-м пакете санкций ЕС против России, чтобы бороться с обходом предыдущих санкций, которые не работают. Это нескончаемая шутка!", — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

"22-й пакет усилит 11-й, 33-й укрепит 22-й", — саркастически отметил Асселино.