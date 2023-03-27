МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Регулярное введение новых пакетов антироссийских санкций указывает на то, что ранее введенные ограничения не действуют, заявил глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино. Европейский экономист восхитилась устойчивости экономики России

Он с иронией отозвался об инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести очередной пакет санкций.

"Ляйен объявила об 11-м пакете санкций ЕС против России, чтобы бороться с обходом предыдущих санкций, которые не работают. Это нескончаемая шутка!", — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

"22-й пакет усилит 11-й, 33-й укрепит 22-й", — саркастически отметил Асселино.