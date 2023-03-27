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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230327/840201191.html
Во Франции высмеяли планы ввести новые санкции против России
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Регулярное введение новых пакетов антироссийских санкций указывает на то, что ранее введенные ограничения не действуют, заявил глава французской партии "Народный республиканский... ПРАЙМ, 27.03.2023
макроэкономика, экономика, новости, франция, россия, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Регулярное введение новых пакетов антироссийских санкций указывает на то, что ранее введенные ограничения не действуют, заявил глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.
Он с иронией отозвался об инициативе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести очередной пакет санкций.
"Ляйен объявила об 11-м пакете санкций ЕС против России, чтобы бороться с обходом предыдущих санкций, которые не работают. Это нескончаемая шутка!", — написал политик в своем микроблоге в
Twitter.
"22-й пакет усилит 11-й, 33-й укрепит 22-й", — саркастически отметил Асселино.