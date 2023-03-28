МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Объем неиспользованных средств федерального бюджета России по итогам 2022 года составил 783,8 миллиарда рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2022 год. Счетная палата сообщила об увеличении госдолга российских регионов

"Объем неисполненных расходов составил 783,8 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2021 годом на 138,4 миллиарда рублей, или на 21,4%", — говорится в документе.

Объем ассигнований сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 января 2023 года составил 31,915 триллиона рублей и превысил утвержденный объем на 8,221 триллиона, или на 34,7%, став самым высоким показателем за последние годы. Как отмечает контрольное ведомство, такое превышение сложилось в основном за счет увеличения резервного фонда правительства РФ (на 7,527 триллиона рублей) и остатков не использованных в 2021 году средств федерального бюджета, подлежащих использованию в 2022 году (в размере 688 миллиардов рублей).

Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований на 2022 год (более 10 миллиардов рублей) сложился по 6 главным распорядителям (открытая часть), в том числе по Управлению делами президента РФ (24,883 миллиарда рублей, или 10,7% показателя сводной росписи с изменениями), Минздраву России (20,256 миллиарда рублей, или 2,3%), Минпромторгу России (17,518 миллиарда рублей, или 2,3%), Минэкономразвития России (16,996 миллиарда рублей, или 7,3%), госкорпорации "Роскосмос" (16,381 миллиарда рублей, или 6,9%), МВД России (15,072 миллиарда рублей, или 1,2%).

Счетная палата также отмечает неравномерность исполнения бюджета РФ. "Существенно увеличилась неравномерность исполнения расходов федерального бюджета: в IV квартале 2022 года осуществлены расходы в сумме 11 594,6 миллиарда рублей, или 37,2% общего объема расходов за год (в IV квартале 2021 года – 8 463,2 миллиарда рублей, или 34,2%). Доля расходов в IV квартале увеличилась за последние 7 лет на 6,8 процентных пункта", — поясняют аудиторы, добавляя, что высокая доля расходов отмечается в декабре — она "составила 22,8%, или 7 094,1 миллиарда рублей (в 2021 году – 19,5%, или 4 821,2 миллиарда рублей)".

СИТУАЦИЯ В РЕГИОНАХ

Счетная палата отметила сохранение зависимости регионов России от финансовой помощи из федерального бюджета в прошлом году, следует из материалов контрольного ведомства о ходе исполнения консолидированных бюджетов РФ за 2022 год. Счетная палата в 2022 году выявила нарушения на 885,6 миллиарда рублей

"В 2022 году сохраняется зависимость регионов от финансовой помощи из федерального бюджета", — замечают аудиторы. Они пишут, что доходы 10 субъектов более чем на 60% были сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов РФ: Республика Ингушетия (82,9%), Чеченская Республика (81,1%), Республика Тыва (80,6%), Республика Дагестан (74,6%), Карачаево-Черкесская Республика (71,9%), Кабардино-Балкарская Республика (67,6%), Республика Крым (66,3%), город Севастополь (64,6%), Республика Алтай (62,9%), Республика Северная Осетия (62,3%).

"Более чем на 90% за счет налоговых и неналоговых поступлений формируют свои доходы четыре региона: город Москва (97,5%), город Санкт-Петербург (96,6%), Тюменская область (94,5%), Сахалинская область (92%). При этом в 2021 году таких регионов было шесть (кроме указанных выше — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа)", — отмечают в Счетной палате.

Тем не менее, аудиторы обращают внимание на то, что по итогам 2022 года, несмотря на санкционное и геополитическое давление со стороны недружественных стран, исполнение консолидированных бюджетов регионов оказалось довольно устойчивым и по сравнению с 2021 годом показало положительную динамику доходов (на 12,1%) и расходов (на 16,2%).

"При этом, складывающийся в течение 2022 года высокий профицит консолидируемых бюджетов субъектов Российской Федерации значительно сократился в конце года на фоне уменьшения поступлений налога на прибыль и на 1 января 2023 года составил всего 50,1 миллиарда рублей", — добавляют в Счетной палате, отмечая, что профицит 36 профицитных регионов составил 497,4 миллиарда рублей, дефицит 50 дефицитных регионов – 447,3 миллиарда рублей.

Анализируя итоги предыдущего года, аудиторы отмечают, что за отчетный период произошло увеличение государственного долга субъектов РФ по бюджетным кредитам с 1,372 триллиона рублей до 1,98 триллиона рублей, на 608,4 миллиарда рублей, или на 44,4%.

"При этом произошло уменьшение госдолга по кредитам от кредитных организаций с 257,6 миллиарда рублей (на 1 января 2022 года) до 126,2 миллиарда рублей (на 1 января 2023 года), на 131,4 миллиарда рублей, или на 51%, по государственным ценным бумагам с 799,9 миллиарда рублей до 651,8 миллиарда рублей, на 148,1 миллиарда рублей, или на 18,5%, а также по государственным гарантиям с 39,3 миллиарда рублей до 26,0 миллиарда рублей, на 13,3 миллиарда рублей, или на 33,8%", — добавляют в ведомстве.

Общий госдолг субъектов по состоянию на 1 января 2023 года составил 2,79 триллиона рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2022 года (2,475 триллиона рублей) на 315,3 миллиарда рублей, или на 12,7%, отметили аудиторы.