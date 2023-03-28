"Зарплаты.ру": треть россиян тратят два часа на работе на личные чаты и онлайн-покупки
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Россияне тратят часть рабочего времени на переписки в мессенджерах, чтение новостей в телеграм-каналах и покупки на маркетплейсах, треть опрошенных проводят за этими занятиями около двух часов от трудового процесса, подсчитали для РИА Новости аналитики Исследовательского центра "Зарплаты.ру".
Россияне признались, что им мешают работать переписки в чатах, онлайн-шопинг, чтение новостей и телеграм-каналов
"Исследовательский центр выяснил, что большинство россиян постоянно отвлекаются от работы на листание новостных лент, переписку в личных чатах, онлайн-шопинг и чтение телеграм-каналов. Респонденты довольно много времени тратят на таймкиллеры в рабочее время: 33% признались, что занимаются нецелевыми вещами в среднем два часа, 25% тратят один час, 22% — три часа, 11% — менее часа", — выяснили специалисты, опросив 2195 жителей страны в возрасте 25-55 лет с 5 по 27 марта.
Чаще всего респонденты отвлекаются на (множественный выбор вариантов ответа): пролистывание новостных лент — 44%, проверку почты — 42%, переписки в личных чатах — 42%, чтение телеграм-каналов — 33%, телефонные разговоры — 29%, онлайн-шопинг — 21%, излишнюю рефлексию над ошибками и неудачами — 19%, сидение в интернете — 13%, курение — 11%, чтение и комментирование постов в соцсетях — 10% и мобильные игры — 5%.
Самая распространенная причина, по которой россиян тянет к таймкиллерам, — желание отвлечься и отдохнуть от работы, его испытывают 40% респондентов. Также многих отвлекают разговорами коллеги (32%), 12% признались, что страдают от повышенной тревожности и неусидчивости, и переключение внимания на что-то другое их расслабляет.
При этом 36% заявили, что отвлеченные занятия не мешают им выполнять работу в срок и бороться со своими привычками они не собираются, 33% считают, что справиться с напрасной потерей времени поможет разумное чередование работы и отдыха, а 20% говорят, что помочь могут только радикальные меры — жесткое планирование и разграничение рабочих приоритетов. Не видят способов справиться с таймкиллерами 7% респондентов, 4% считают, что с данной проблемой нужно обращаться в психологу.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230328/840212125.html