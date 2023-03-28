МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Россияне тратят часть рабочего времени на переписки в мессенджерах, чтение новостей в телеграм-каналах и покупки на маркетплейсах, треть опрошенных проводят за этими занятиями около двух часов от трудового процесса, подсчитали для РИА Новости аналитики Исследовательского центра "Зарплаты.ру". Опрос показал, каких специалистов работодатели готовы заменить на нейросети

Россияне признались, что им мешают работать переписки в чатах, онлайн-шопинг, чтение новостей и телеграм-каналов

"Исследовательский центр выяснил, что большинство россиян постоянно отвлекаются от работы на листание новостных лент, переписку в личных чатах, онлайн-шопинг и чтение телеграм-каналов. Респонденты довольно много времени тратят на таймкиллеры в рабочее время: 33% признались, что занимаются нецелевыми вещами в среднем два часа, 25% тратят один час, 22% — три часа, 11% — менее часа", — выяснили специалисты, опросив 2195 жителей страны в возрасте 25-55 лет с 5 по 27 марта.

Чаще всего респонденты отвлекаются на (множественный выбор вариантов ответа): пролистывание новостных лент — 44%, проверку почты — 42%, переписки в личных чатах — 42%, чтение телеграм-каналов — 33%, телефонные разговоры — 29%, онлайн-шопинг — 21%, излишнюю рефлексию над ошибками и неудачами — 19%, сидение в интернете — 13%, курение — 11%, чтение и комментирование постов в соцсетях — 10% и мобильные игры — 5%.

Самая распространенная причина, по которой россиян тянет к таймкиллерам, — желание отвлечься и отдохнуть от работы, его испытывают 40% респондентов. Также многих отвлекают разговорами коллеги (32%), 12% признались, что страдают от повышенной тревожности и неусидчивости, и переключение внимания на что-то другое их расслабляет.

При этом 36% заявили, что отвлеченные занятия не мешают им выполнять работу в срок и бороться со своими привычками они не собираются, 33% считают, что справиться с напрасной потерей времени поможет разумное чередование работы и отдыха, а 20% говорят, что помочь могут только радикальные меры — жесткое планирование и разграничение рабочих приоритетов. Не видят способов справиться с таймкиллерами 7% респондентов, 4% считают, что с данной проблемой нужно обращаться в психологу.