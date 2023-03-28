ТОКИО, 28 мар — ПРАЙМ. Верхняя палата парламента Японии большинством голосов одобрила бюджет на сумму 114,4 триллиона иен (875 миллиардов долларов) на 2023 финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года). Заседание палаты транслировалось на ее канале в интернете. Япония продолжит участие в проектах на Сахалине, заявил премьер

Ключевая нижняя палата парламента Японии одобрила бюджет 28 февраля. По закону, даже если депутаты верхней палаты парламента страны не стали бы утверждать сегодня бюджет, в течение 30 дней после одобрения нижней палатой он автоматически вступил бы в силу.

Впервые бюджет превысил 110 триллионов иен, он больше текущего на 6,78 триллиона иен (5,19 миллиарда долларов). В частности, расходы на оборону составят рекордную сумму в 6,79 триллиона (5,2 миллиарда долларов), что на 1,4 триллиона иен (10,7 миллиарда долларов) больше, чем в текущем году. Кроме того, отдельной статьей идут поступления в фонд укрепления обороны в долгосрочной перспективе – 3,38 триллиона иен (25,9 миллиарда долларов).

На социальные нужды и пенсии планируется потратить 36,9 триллиона иен (282 миллиарда долларов). На борьбу с коронавирусом выделено 5 триллионов иен (38,2 миллиарда долларов).

Доходы от налоговых поступлений составят 69,4 триллиона иен (531,3 миллиарда долларов). Вненалоговые поступления равны 9,3 триллиона иен (71,2 миллиарда долларов). Недостающие 35,6 триллиона иен (272,6 миллиарда долларов) планируется восполнить за счет выпуска гособлигаций.