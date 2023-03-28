МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предписывающий государственному секретарю работать над лишением Китайской Народной Республики статуса развивающейся страны в рамках международных организаций, пишет газета Hill. Китайцы пришли в ярость от реакции НАТО на решение Путина

За акт "КНР не развивающаяся страна" (PRC Is Not a Developing Country Act) единогласно проголосовали 415 человек.

"Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться" изменения статуса КНР… на (статус) страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай", — пишет издание.

Также госсекретарь должен следить за тем, чтобы КНР не получала помощь либо преференции из-за статуса развивающейся страны.