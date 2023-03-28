МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Мировая экономика, возможно, стоит на пороге нового глобального кризиса, поэтому опасения о потерянном для нее десятилетии имеют под собой основания, сказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Всемирный банк предрек мировой экономике "потерянное десятилетие"

Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка, с 2022 по 2030 год средние потенциальные темпы роста мирового ВВП составят 2,2% в год. Потенциальные темпы роста мирового ВВП могут быть увеличены на 0,7 процентного пункта до среднегодовых темпов в 2,9%, если страны примут устойчивую, ориентированную на рост политику.

Для мировой экономики, считает главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл, формируется потерянное десятилетие. Хазанов согласился с опасениями представителя международного института.

"Мы видим, как на наших глазах, вполне возможно, разворачивается очередной глобальный экономический кризис. Начался он с энергетического кризиса в Европе и в Китае в 2021 году, когда выросли цены на энергоносители. Затем он перерос в санкционный кризис, связанный с Россией, а теперь возник еще и банковский кризис. Как следствие, это приводит к расшатыванию глобальной экономики", — считает Хазанов.

По его мнению, в текущей ситуации дальнейшее развитие событий может быть каким угодно — от снижения доходов населения до массового банкротства западных банков. "Что касается темпов роста мирового ВВП в конце года в 2,2% — шансы есть, но знаете — 50 на 50. Допускаю, что темпы роста мирового ВВП будут ещё меньше: где-то 1-1,5%. Это в лучшем случае, если удастся притормозить банковский кризис на Западе", — добавил он.

Как указал эксперт, повлиять на ситуацию может решение банковского кризиса на Западе, а также отмена санкций в отношении России. "Все эти кризисные явления приведут к спаду промышленности, росту безработицы и снижению уровня доходов населения", — уверен Хазанов.