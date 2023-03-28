НЬЮ-ДЕЛИ, 28 мар — ПРАЙМ. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков встретился с представителями индийского бизнеса и обсудил укрепление торгово-экономических связей, сообщила пресс-служба министерства. Россия и Таиланд расширяют взаимную торговлю сельхозпродуктами

"Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков находится с рабочим визитом в Республике Индия. Министр провел в индийской столице ряд встреч с индийскими деловыми кругами … Ключевые вопросы российско-индийской повестки — развитие дружеских связей, расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике", — сообщила пресс-служба.

В расширенной встрече с индийским бизнесом, которая состоялась 27 марта в Нью-Дели, приняли участие руководители более 20 топ-менеджеров и акционеров индийских частных и государственных компаний — в том числе, из топ-100 крупнейших национальных конгломератов, а также представители отраслевых бизнес-ассоциаций.

"В ходе встречи и переговоров на полях бизнес-форума обсуждались вопросы реализации проектов в туризме, девелопменте, фармакологии, добыче полезных ископаемых, строительстве инфраструктуры, поставки техники и оборудования, продовольственных товаров. Ряд индийских компаний рассматривают возможность локализации производств — как на Дальнем Востоке, так и в арктических регионах, в частности, в Мурманской области", — отметил представитель министерства.

Также были рассмотрены перспективы развития транспортно-логических связей двух стран — в том числе, с использованием маршрутов Северного морского пути, арктической и дальневосточной железнодорожной и портовой инфраструктуры.

Мероприятие было организовано Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики при участии торгового представительства России в Республике Индия, ВЭБ.РФ и Росатома.

В пресс-службе отметили, что во вторник Чекунков проведет переговоры с руководителями индийского кабмина.