2023-03-29T14:42:05+03:00
2023-03-29T14:42:05+03:00
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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230329/840229308.html
Путин оценил темпы инфляции в России
Макроэкономика
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Инфляция в России по итогам марта составит менее четырех процентов и, согласно некоторым прогнозам, продолжит замедляться, сообщил президент Владимир Путин. Глава государства в... ПРАЙМ, 29.03.2023
макроэкономика, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам марта составит менее четырех процентов и, согласно некоторым прогнозам, продолжит замедляться, сообщил президент Владимир Путин.
Глава государства в среду провел совещание с правительством по экономическим вопросам.
Путин подчеркнул, что сейчас важно не допустить значительного изменения или ускорения инфляции в стране.
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