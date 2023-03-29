МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам марта составит менее четырех процентов и, согласно некоторым прогнозам, продолжит замедляться, сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства в среду провел совещание с правительством по экономическим вопросам.

Путин подчеркнул, что сейчас важно не допустить значительного изменения или ускорения инфляции в стране.

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