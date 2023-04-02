МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Механизм изоляции России в международных организациях не работает должным образом, заявил Telewizja Republika заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Украина сумела всерьез разозлить Европу, утверждает Le Figaro

Так он прокомментировал переход председательства в Совете Безопасности ООН к России с 1 апреля сроком на месяц.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил это как "плохую шутку".

"Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях этот механизм изоляции России не работает должным образом", — подчеркнул замглавы польской дипломатии.

"Мы за то, чтобы Россию лишили возможности влиять и воздействовать, в том числе и на другие страны, путем максимально возможной, далеко идущей изоляции", — добавил он.

Яблонский напомнил, что хотя Польша в порядке ротации выбыла из состава членов СБ ООН, она будет разговаривать с союзниками, которые в нем сидят.

Назвав Россию "государством-агрессором", "нарушающим международное право", чиновник заявил, что Москва должна быть "исключена или отстранена от этих органов вообще".

Как указал замглавы МИД, у России много союзников в других странах, особенно в странах, которые ранее были колониями и негативно относятся к Западу.

"Россия имеет там сеть связей", — посетовал Яблонский, приведя в пример страны Африки и Ближнего Востока. Он что Польша также пытается участвовать в восстановлении отношений Европа-Африка на партнерской основе.