Боррель повторил за СМИ Украины шутку о председательстве России в ООН
Глава дипломатии Евросоюза Боррель: председательство России в Совбезе ООН подходит для Дня дурака
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель повторил за украинскими СМИ высказывание, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН "соответствует Дню дурака".
Россия с 1 апреля на один месяц возглавила СБ ООН в порядке плановой ротации.
"Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то, что Россия постоянный член Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", — написал Боррель в своем микроблоге в Twitter.
Он добавил, что ЕС намерен выступать против "любых злоупотреблениям со стороны России на посту председателя".