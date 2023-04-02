МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель повторил за украинскими СМИ высказывание, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН "соответствует Дню дурака". В МИД Польши признали, что изоляция России "не работает"

Россия с 1 апреля на один месяц возглавила СБ ООН в порядке плановой ротации.

"Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то, что Россия постоянный член Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН", — написал Боррель в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что ЕС намерен выступать против "любых злоупотреблениям со стороны России на посту председателя".