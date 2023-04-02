МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Украинские беженцы в Румынии столкнулись с тем, что хозяева, у которых они получили временное жилье, стали требовать съехать из-за планируемых изменений в законодательстве. Об этом пишет издание Adevarul. Украинцев в Швейцарии оставят без средств для "выживания"

Согласно предложенным поправкам, государство будет выделять каждой семье украинцев сумму в размере 2 тысячи леев (400 евро) в месяц, но только на четыре месяца, в течение которых беженцы должны искать работу в Румынии. Из этих денег украинцы также должны оплачивать проживание.

По принятой в прошлом году программе поддержки "50/20" за каждого беженца государство выделяет 50 леев (десять евро) в день на проживание и 20 леев (четыре евро) в день на питание. Деньги получает принимающая сторона, с обязательством обеспечить беженцев жильем и питанием. Многие владельцы решили давать беженцам 20 леев в день на еду, но большинство делают это после получения денег от государства.

Однако с начала года государство перечислило только один платеж собственникам — за декабрь 2022 года. В очень тяжелом положении находятся хозяева, которые принимают беженцев только с начала этого года — пока ни одни из них не получил ни одного лея, а вместо этого они несут расходы на коммунальные услуги.

Новая ситуация не устраивает тех собственников, которые рассчитывали на размещение многодетных семей — им государство обещало по 70 леев (14 евро) в день на человека. Теперь эти же владельцы пытаются избавиться от постояльцев или просят с них непомерную арендную плату, пишет издание.

В социальных сетях появляется все больше сообщений от беженцев с просьбой о помощи: от них требуют съехать, искать себе новых "хозяев" или платить из своего кармана.