МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Наибольшая доля работников, зарабатывающих более 100 тысяч рублей, наблюдается в России в производстве табачных изделий, рыболовстве и добыче полезных ископаемых, а наименьшая доля – в кожевенном производстве, свидетельствует исследование РИА Новости. Правительство профинансирует профобучение россиян

НЕРАВЕНСТВО ЗАРПЛАТ

Поиск наилучших условий для себя и семьи естественны для человека, причем именно финансовые условия практически всегда находятся на первом плане, считают эксперты. Многие работники ищут возможность иметь более высокие доходы от трудовой деятельности, некоторые в таком стремлении ищут подработку, ряд работников переезжают в более богатый регион или устраиваются на вахтовую работу. При этом не менее важна отрасль, в которой работает специалист, так как зарплаты в различных отраслях в России отличаются в разы, подчеркивают аналитики.

Эксперты отмечают, что в последние несколько лет зарплаты в целом в экономике быстро росли. Согласно официальной статистике Росстата, номинальная средняя зарплата увеличилась в 2022 году на 12,1%, а до этого в 2021 году рост был на уровне 11,5%. При этом отраслевая структура роста была крайне неоднородной. В ряде отраслей за 2022 год зарплаты выросли более чем на 20%, а в сфере персональных и бытовых услуг зарплаты увеличились за год лишь на 3,6%.

Для определения различий в уровнях заплат в разных отраслях эксперты РИА Новости на основе данных Росстата провели очередное ежегодное исследование и составили рейтинг по неравенству зарплат в отраслях в РФ. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц за вычетом налогов (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц) и диапазон самых распространенных зарплат в отрасли.

Оценка долей работников с определенным уровнем оплаты труда произведена экспертами РИА Новости на основе данных Росстата по средним зарплатам за 2022 год и распределению заработной платы в 2021 году. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчетах учтена выплата подоходного налога. Диапазон самых распространенных зарплат — это интервал зарплат, которые получают половина работников отрасли без учета первой и последней 25-процентных групп.

ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ В ШЕСТИ ОТРАСЛЯХ

Согласно оценкам экспертов, порядка 13,9% российских работников крупных и средних предприятий могли похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей на руки в месяц. При этом лидирующая по доле работников с высокими зарплатами отрасль опережает последнюю в рейтинге в 20 раз, то есть отраслевая дифференциация зарплат очень высокая. Названы лидеры в рейтинге регионов России по уровню зарплат в провинции

"Из 44 проанализированных отраслей лишь в 11 доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране, при этом первая шестерка лидирует по доле высокооплачиваемых работников с ощутимым преимуществом. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает отрасль "Производство табачных изделий", где более половины работников получают зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц", — говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что это малочисленная отрасль (насчитывает менее 7,5 тысячи работников), в которой действует всего несколько крупных фабрик. При этом это, как правило, современные производства с очень высокой автоматизацией, поэтому в данной отрасли в основном заняты высококвалифицированные специалисты.

Вторую строчку рейтинга занимает отрасль "Рыболовство и рыбоводство" с результатом 45,6% работников, имеющих зарплату более 100 тысяч рублей в месяц. Эксперты объяснили высокий уровень зарплат компенсацией за тяжелые условия труда. Отрасль рыболовства также не очень многочисленная, в ней работает примерно 64 тысячи человек.

Третьей отраслью по доле работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц стала "Добыча полезных ископаемых", которая является одной из важнейших основ российской экономики. В этой отрасли 39,5% работников являются высокооплачиваемыми. Эксперты отмечают, что большая часть сотрудников в этой отрасли работают вахтовым методом, покидая на время семьи, а добыча зачастую ведется в местах с суровым климатом, поэтому высокие зарплаты отчасти являются компенсацией за тяжелые условия. Кроме того, добыча полезных ископаемых – это высокоприбыльный и конкурентный бизнес, поэтому от работников требуются современные специализированные знания и навыки, а также высокая производительность труда.

Согласно исследованию, на четвертом месте в рейтинге — отрасль "Банки и финансовые услуги". Ее высокие позиции вполне прогнозируемы, так как труд работников финансовой сферы часто высоко оплачивается из-за значительной финансовой ответственности, кроме того, банки и другие финансовые компании характеризуются высокой прибыльностью, что позволяет платить высокие зарплаты, отмечают эксперты. Финансовые компании есть во всех регионах, много людей заняты в этой отрасли, поэтому финансовая сфера является одной из самых привлекательных для построения успешной в материальном плане карьеры, считают аналитики.

"Еще две отрасли можно отнести к лидирующей группе по доле работников с высокими зарплатами. Работники, занятые в отраслях "IT, связь и массовые коммуникации" и "Профессиональная, научная и техническая деятельность", могут рассчитывать при определенных условиях на относительно высокие зарплаты. В этих двух отраслях треть работников получают среднемесячную зарплату в размере 100 тысяч рублей и более", — также говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что в этих двух отраслях, где много интеллектуального труда, высоко ценят работников и часто платят неплохие зарплаты.

Согласно исследованию, также в десятку лучших отраслей по доле высоких зарплат вошли: "Строительство", "Производство кокса и нефтепродуктов", "Фармацевтика и производство медицинских материалов" и "Промышленный ремонт и монтаж машин и оборудования". В этих отраслях доля работников, которые получают в месяц более 100 тысяч рублей, находится в диапазоне 16-22%.

Внизу рейтинга расположились отрасли с самыми низкими долями высоких зарплат. Самая низкая доля работников с высокими зарплатами (2,6%) отмечается в отрасли "Производство кожи и изделий из кожи", чуть лучше ситуация в отраслях "Сельское хозяйство" (2,7%) и "Производство мебели" (3,1%). Также слабые результаты фиксируются в "Производстве одежды" и "Текстильном производстве". Эти отрасли исторически показывают слабые результаты по зарплатам. Эксперты объясняют это многолетним упадком всех подотраслей легкой промышленности из-за значительного импорта дешевой одежды и обуви, а также спецификой труда и историческими тенденциями.

НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТРАСЛИ

"Если обратиться к статистике низких зарплат (менее 20 тысяч рублей в месяц), то ситуация тут выглядит очень похожей на обратную расстановку по высоким зарплатам. Лидирующими отраслями по доле работников с зарплатой менее 20 тысяч рублей в месяц стали "Персональные и бытовые услуги" и "Административная деятельность", где ответственно 23,8% и 22,7% работников официально получают менее этой величины", — говорится в исследовании. Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Эксперты отмечают, что и по доле высоких зарплат отрасль "Персональные и бытовые услуги" находится в верхней половине списка. В основном эта отрасль представлена всевозможными салонами красоты и бытовым ремонтом вещей и приборов. При этом многие клиенты при ремонте или в парикмахерских платят наличными, поэтому часть трудовых доходов работников скрыто от официальной статистики. Кроме того, есть четкая сегментация на обычные услуги и элитные, и в элитных расценки могут быть на порядок выше, поясняют эксперты.

Также большая доля работников с низкой зарплатой отмечается в "Образовании" (21,9%) и в отрасли "Гостиницы, кафе и рестораны" (20%).

Совсем мало низкооплачиваемых сотрудников (мене 2%) в пяти отраслях: "Производство кокса и нефтепродуктов", "Добыча полезных ископаемых", "Финансовая деятельность", "Металлургия" и "Химическое производство". Эксперты объясняют это хорошим финансовым состоянием предприятий этих отраслей, что позволяет не экономить на персонале, даже низкоквалифицированном (охранники, уборщики, грузчики, курьеры и другие), но и они могут уже рассчитывать на приемлемую оплату своего труда.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАРПЛАТЫ

Оценить реальную картину с оплатой на рынке труда можно по диапазону самых распространенных зарплат. Если в ряде отраслей среднестатистические работники могут претендовать на 100 или даже 150 тысяч рублей в месяц, то в отстающих отраслях типичная зарплата в лучшем случае не превышает 50 тысяч рублей в месяц. В России с начала года снизилось число безработных

В одной из наиболее высокооплачиваемых отраслей ("Производство табачных изделий") половина работников получает зарплату в диапазоне 55-167 тысяч рублей. В "Рыболовство и рыбоводство" этот диапазон составляет от 52 до 157 тысяч рублей в месяц, а в "Добыче полезных ископаемых" типичные зарплаты лежат в интервале 55-140 тысяч рубелей.

При этом в отраслях из нижней части списка типичные зарплаты намного меньше, отмечают эксперты. В частности, в "Производстве одежды" половина работников получает в месяц 23-43 тысячи рублей. Если взять общероссийский диапазон самых распространенных зарплат, то он будет находиться на уровне от 30 тысяч до 72 тысяч рублей.

В последние годы наблюдалось небольшое сокращение дифференциации зарплат между отраслями. Аналитики считают, что это связано с развитием рынка труда и сокращением безработицы, что обеспечивает в конечном итоге переток кадров из депрессивных отраслей с низким зарплатами в более успешные. Кроме того, ряд исторически "слабых" отраслей (например, "Сельское хозяйство") в последние годы продемонстрировали сильный рост выпуска и прибыльности, что сказалось и на зарплатах работников. Однако разница между зарплатами в разных отраслях настолько велика, что ждать скорого выравнивания ситуации не стоит, скорее всего, значительная дифференциация будет продолжать сохранятся еще многие годы, заключают эксперты.