МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с "неожиданным" визитом, сообщил таблоид Bild. Канцлер ФРГ допустил, что конфликт на Украине может продлиться до 2027 года

По его данным, Хабек приехал на Украину в понедельник утром "с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса". Отмечается, что он намерен обсудить восстановление Украины, а также сотрудничество в энергетической сфере.

Согласно изданию, Хабек отметил по прибытии на вокзал в Киеве, что в интересах Европы, чтобы Украина в будущем была "экономически сильным партнером".

Хабек посещает Украину впервые с 24 февраля 2022 года, когда началась военная операция РФ на Украине. Его сопровождает президент федерального союза промышленности ФРГ Зигфрид Руссвурм, который назвал поездку "сигналом для украинцев о том, что немецкая экономика также поддерживает их".