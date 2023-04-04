МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Более 60% россиян, которые работают за границей, выразили свою готовность вернуться в страну в ближайшее время, в том числе по личным обстоятельствам, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и HeadHunter, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Россия сможет обойтись без уехавших айтишников, считает эксперт

"Еще большее число людей, уже работающих за границей, высказались о готовности вернуться в страну: 62% респондентов. Среди основных причин они выделяют личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности, а также более благоприятный экономический прогноз в целом по стране. В этих условиях можно ожидать, что миграционный поток, который возник в 2022 году, может поменять свое направление уже в ближайшие год-два", — приводятся в исследовании слова партнера "Яков и Партнеры" Елены Кузнецовой.

При этом отмечается, что среди тех, кто работает в России, примерно 40% заявили о готовности переехать в другой регион страны ради увеличения финансовой компенсации. Первое место в списке заняла Москва, куда готов переехать каждый второй респондент, на втором месте оказался Санкт-Петербург, третье место занял Южный федеральный округ. Число соискателей, готовых ради новых карьерных возможностей покинуть страну, в целом выросло до 58% (против 47% в 2020 году), при этом лишь 6% из них активно ищут такие возможности.

"Традиционно, предпочтительными странами для переезда в России и в мире в этом году стали США и Канада. При этом, вопреки распространенному мнению, ОАЭ не вошли топ-10 направлений для возможного переезда", — добавляется в исследовании.

В стране также обозначился тренд на возврат рынка труда в сторону соискателей "после непродолжительного пограничного состояния с весны до осени 2022 года". Так, более 70% респондентов заявили, что нашли свое последнее место работы менее чем за месяц, а почти половина сказали, что готовы находиться в поиске дольше этого срока для получения оптимального предложения о работе.

Кроме того, такие факторы, как финансовая стабильность работодателя (92%) и финансовая компенсация (89%) остаются ключевыми при выборе места работы. Вместе с тем потенциальные сотрудники стали больше внимания уделять балансу между работой и личной жизнью. "По данному показателю россияне даже превзошли среднемировые оценки – 76% против 69% по миру", — добавляется в материалах.