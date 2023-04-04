МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Треть российских подростков собираются работать этим летом, при этом почти все родители одобряют их стремление, говорится в материалах исследовательского центра "Зарплаты.ру", результаты которого есть у РИА Новости.

Всего было опрошено 2200 родителей подростков (14-17 лет) из всех регионов России о том, собираются ли их дети подрабатывать летом. "Утвердительно ответили 29% респондентов", — говорится в исследовании.

По данным исследования, большинство родителей (98%) одобряют стремление подростков работать. Из них 52% хотят, чтобы дети учились зарабатывать, 17% рассчитывают, что в результате самостоятельной работы дети научатся уважать труд родителей, 16% хотят, чтобы через работу дети привыкали к взрослой жизни, а 9% рассчитывают таким образом отвлечь детей от смартфонов. Лишь 2% процента неодобряющих предпочли бы, чтобы дети сосредоточились на учебе и не отвлекались на работу.

Отмечается, что самые популярные должности — курьер (на этой позиции собираются работать 22% подростков), промоутер (21%), рабочий (13%), помощник тренера или вожатого (9%), продавец (8%), сотрудник пункта выдачи заказов (5%), упаковщик (4%), официант (3%). Также по 1-2% получили администратор, уборщик, сотрудник пункта проката, помощник автослесаря, администратор на аттракционах, автомойщик, помощник в зоомагазине, а кто-то собирается работать у собственных родителей.

При этом большинство подростков пойдут работать, чтобы увеличить свои карманные расходы (67%), накопить на крупную покупку (23%), 4% хотят материально поддержать родителей, 3% копят на учебу, а еще 3% будут работать ради первого опыта взрослой жизни. Среди подростков, собирающихся работать грядущим летом, 59% уже имеют опыт работы.

Родители рассказали, что 42% их детей рассчитывают на зарплату от 10 до 20 тысяч рублей, 40% — до 10 тысяч рублей, 14% — от 20 до 30 тысяч, 3% — от 30 до 40 тысяч, а 1% — от 40 до 50 тысяч рублей.