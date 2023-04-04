МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Россия рассматривает Евросоюз в качестве недружественного объединения, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты". В Европе признали, что бессильны перед Россией

По его словам, ЕС "потерял" Россию, однако он сам в этом виноват. "Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников", — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что Москва сделала необходимые выводы. "В ответ на враждебные шаги будем действовать при необходимости жестко, руководствуясь национальными интересами России и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности", — указал он.

По словам Лаврова, если европейцы откажутся от антироссийского курса и сделают выбор в пользу взаимоуважительного диалога с Россией, то их предложения будут рассмотрены и приняты решения исходя из национальных интересов, согласно одобренной президентом Владимиром Путиным новой Концепции внешней политики.