МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты сами себя загнали в ситуацию, когда мир движется к неизбежной дедолларизации, написал в статье для французского издания Le Figaro обозреватель Рено Жирар. Пушков рассказал, как США переоценили силы, навязывая миру свои правила

"Сделав из своей валюты средство политического давление на другие страны, американцы, сами не желая, запустили глобальное движение за свержение короля-доллара", — отметил он.

После Бреттон-Вудских соглашений Соединенные Штаты доминировали в торговле благодаря своей валюте, напомнил эксперт. Однако их контроль за этим процессом начал выдыхаться после начала российской спецоперации, подчеркнул он.

Журналист назвал дедолларизацию необратимым процессом. По его мнению, отказ стран от американской валюты объясняется тем, что США используют ее как инструмент оказания давления на других участников международных отношений. Поэтому многие предпочитают переходить на расчеты в национальных валютах, указал Жирар.

"Более того, страны БРИКС планируют создать собственную валюту для торговли", — написал он.

В качестве примера обозреватель привел китайскую электронную систему межбанковских расчетов, которая составляет конкуренцию системе SWIFT, контролируемой Западом.