ПЕКИН, 4 апр — ПРАЙМ. Пекин использует свои торговые преимущества для продвижения юаня в двусторонних расчетах, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной системе, пишет издание South China Morning Post. Во Франции рассказали, как США загнали себя в безвыходную ситуацию

Ранее заместитель министра торговли КНР Го Тинтин в ходе бразильско-китайского бизнес-форума в Пекине заявил, что Китай и Бразилия заключили соглашение о торговле в юанях и планируют расширять сотрудничество в сфере продуктов питания и полезных ископаемых.

Как отмечает издание, это свидетельствует о том, что "Китай использует свои торговые преимущества, для продвижения использования своей валюты с крупными торговыми партнерами, наращивая силу юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара США в международной валютной системе".

"Стремление к расчетам в юанях в торговле и инвестициях, а не в долларах США в качестве посредника, является одним из многих способов, которыми Пекин планирует уменьшить свою зависимость от долларовых активов и предотвратить финансовое удушение Китая со стороны Вашингтона", — пишет газета.

Китай, как отмечает издание, также лоббирует использование юаня в двусторонней торговле сырой нефтью со странами Ближнего Востока, что представляет собой "потенциальный вызов нефтедоллару". Пекин также заинтересован в расширении торговых и финансовых операций в национальных валютах со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), уже заключил соглашения о расчетах в национальных валютах с некоторыми странами-членами АСЕАН, такими как Индонезия, Вьетнам и Камбоджа.

В то же время газета подчеркивает, что экспансия юаня сдерживается тем фактором, что он менее конвертируем, чем доллар или евро, а также тем, что Китай осуществляет строгий контроль за движением капитала. В настоящее время на юань приходится лишь 2,19% мировых платежей, 3,5% мировых валютных операций, 2,69% резервов центральных банков.

Бразилия и Китай ранее объявили о создании клиринговой палаты, которая обеспечит расчеты без использования доллара США, а также кредитование в национальных валютах, чтобы облегчить и удешевить транзакции между странами и избавиться от долларовой зависимости в двусторонних отношениях.

Как заявила ранее секретарь по международным вопросам министерства финансов Бразилии Татьяна Розито, расчеты с Китаем в юанях ведут уже 25 стран. Среди этих государств — Чили и Аргентина, которые участвуют в китайской программе займов и инфраструктурного финансирования "Один пояс, один путь", призванной обеспечить благоприятные условия двустороннего сотрудничества.

Китай более десяти лет является крупнейшим торговым партнером Бразилии, в прошлом году товарооборот достиг рекордных 150 миллиардов долларов США при положительном сальдо у Бразилии.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе на переговорах с китайским руководством в расширенном составе заявил, что Россия выступает за использование юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки.