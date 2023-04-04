МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Подавляющее большинство работодателей — 80 процентов — собираются увеличить фонд оплаты труда в 2023 году, передает RT со ссылкой на опрос, который провели аналитики Русской Школы Управления и HR Metrics. Раскрыто, какая доля подростков в России собираются работать летом

Согласно полученным данным, повышение зарплаты почти в половине случаев коснется всего штата: 48 процентов опрошенных заявили, что планируют повысить зарплаты всем сотрудникам — согласно внутренней политике компании, индексация. 44 процента будут повышать зарплаты точечно, семь процентов — только специалистам, один процент — только менеджменту.

Многие работодатели готовы к существенному росту зарплат: на 20 процентов и более — 12 процентов опрошенных, на 10—15 процентов — 16 процентов, на пять-десять процентов — 33 процентов, менее чем на пять процентов — 19 процентов.

Совсем не собираются повышать зарплаты лишь восемь процентов опрошенных, остальные — 12 процентов — еще не приняли решение.

Более половины работодателей утверждают, что уровень дохода их сотрудников уже сейчас соответствует или находится выше рынка: в рынке (у всех) — 49 процентов, выборочный подход по ключевым компетенциям — 28 процентов, выше рынка (у всех) — 14 процентов, ниже рынка — девять процентов.

Кроме того, большинство компаний планируют выплатить или уже выплатили своим сотрудникам годовые бонусы за 2022 год — 68 процентов опрошенных. При этом 17 процентов компаний отказались от выплат, а 15 процентов еще не приняли решение.

В исследовании приняли участие более тысячи собственников бизнеса, руководителей и HR-специалистов.