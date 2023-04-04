УЛАН-УДЭ, 4 апр — ПРАЙМ. Российско-монгольский товарооборот в 2023 году может достигнуть исторического максимума и составить более 3 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач во время своего выступления на XV заседании Подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в столице Бурятии. Эксперт предположила, что может ускорить переговоры по "Силе Сибири — 2"

Заседание проходит в Улан-Удэ 3-4 апреля 2023 года. В нем принимают участие замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, министр, глава национального комитета по возрождению пограничных пунктов пропуска Монголии Хурэлбаатарын Булгантуяа, глава Бурятии Алексей Цыденов, представители профильных министерств и ведомств, депутаты Народного Хурала Бурятии, сотрудники пограничного и таможенного управления. На заседании обсуждаются вопросы развития пограничных пунктов пропуска, сотрудничества в области туризма, сельского хозяйства, молодежной политики, а также в культурной, образовательной и гуманитарной сферах.

"Монголия — это стратегический и очень важный торговый партнер России. По итогам 2022 года российско-монгольская торговля увеличилась почти на 42% и достигла 2,6 миллиарда в долларовом исчислении. В январе этого года двусторонний товарооборот вырос еще на 25%. Ожидаем, что к концу этого года показатели нашего двустороннего товарооборота достигнут исторического максимума — 3 миллиарда в долларовом исчислении", — сказал Вольвач.

Он отметил, что значимые позиции на монгольском рынке занимают импортируемые из России минеральные продукты, продовольствие, машины, оборудование, металлы, химическая продукция. Также у стран есть хорошие перспективы для реализации совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленного машиностроения.