ВАШИНГТОН, 5 апр — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен приветствовала решение Международного валютного фонда (МВФ) о выделении кредитов Украине и призвала фонд к увеличению усилий по поддержке стран, столкнувшихся с долговым кризисом, сообщило ведомство по итогам состоявшихся во вторник переговоров с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Глава МВФ объяснила причины возникновения проблем у западных банков

Как сообщила пресс-служба ведомства, Йеллен "призвала МВФ углубить усилия по поддержке стран с низким и средним доходом, которые стоят перед лицом долгового кризиса, а также продолжать оказывать давление на всех официальных кредиторов, чтобы они завершали процессы по реструктуризации долгов".

Глава американского минфина также приветствовала решение МВФ о выделении Украине 15,6 миллиарда долларов в рамках кредитной программы на четыре года.

Стороны обсудили другие вопросы, в том числе экономические прогнозы и ситуацию в американском финансовом секторе, сообщил минфин. Глава американского финансового ведомства заявила, что рассчитывает продолжить обсуждение этих тем в ходе предстоящей на следующей неделе весенней сессии МВФ и Всемирного банка.