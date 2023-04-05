МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его страна "катится в ад". С таким заявлением он выступил в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде спустя несколько часов после того, как в суде Нью-Йорка ему предъявили обвинения в фальсификации деловых документов. Прокурор раскрыл суть обвинений против Трампа

"Они (результаты президентских выборов в 2020 году – ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу – поскольку наша страна катится в ад", — сказал политик.

По его мнению, сейчас в США происходит невиданное вмешательство в выборы.

"Сейчас — массированное вмешательство в выборы в масштабах, невиданных ранее в нашей стране", — сказал бывший глава Белого дома.

"Начиная с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга, который сделал кампанию на том, что он достанет президента Трампа", — добавил он.

Трамп повторил, что в его действиях не было преступления.

Также экс-президент считает, что уход из Афганистана стал самым позорным моментом в истории страны.

Касаясь нынешней политики Белого дома, Трамп заявил, что под руководством администрации демократа Джо Байдена может быть развязана третья мировая война.