Экс-президент США заявил, что его страна "катится в ад"
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его страна "катится в ад". С таким заявлением он выступил в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде спустя несколько часов после того, как в суде Нью-Йорка ему предъявили обвинения в фальсификации деловых документов.
"Они (результаты президентских выборов в 2020 году – ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу – поскольку наша страна катится в ад", — сказал политик.
По его мнению, сейчас в США происходит невиданное вмешательство в выборы.
"Сейчас — массированное вмешательство в выборы в масштабах, невиданных ранее в нашей стране", — сказал бывший глава Белого дома.
"Начиная с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга, который сделал кампанию на том, что он достанет президента Трампа", — добавил он.
Трамп повторил, что в его действиях не было преступления.
Также экс-президент считает, что уход из Афганистана стал самым позорным моментом в истории страны.
Касаясь нынешней политики Белого дома, Трамп заявил, что под руководством администрации демократа Джо Байдена может быть развязана третья мировая война.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230405/840286331.html