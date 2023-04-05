МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В будущем неизбежна ядерная война между США и Россией, пишет в своей статье сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. "Одна наносекунда". В США бьют тревогу из-за близости ядерной войны

По его мнению, "Кремль видит, что Вашингтон делает еще один шаг к войне, чтобы уничтожить российскую преграду на пути Вашингтона к мировой гегемонии".

При этом "вашингтонские пропагандисты" обвиняют Россию в нагнетании ситуации, добавил Робертс.

"Несколько раз Путин публично заявлял, что убежден в намерении Запада уничтожить Россию. Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, безответственен и глуп, чтобы убеждать Кремль в том, что Вашингтон намерен уничтожить Россию. Удивительно, что заявления Путина не вызвали никаких заверений со стороны Белого дома", — пишет эксперт.

По словам Робертса, Кремль "готовится уничтожить врага, который намеревается уничтожить Россию". Теперь, по его словам, Москва не поверит никаким заверениям со стороны Вашингтона. При этом политика неоконсерваторов, контролирующих основные учреждения США, привели к "огромному провалу" внешней политики США, и из этой ситуации "нет выхода".

"Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы дают гарантию, что у вас его нет", — заключил Робертс.