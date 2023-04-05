МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский едет в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией, заявил в интервью Rzeczpospolita экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. СМИ: у Польши для Зеленского плохие новости о судьбе Украины

По его мнению, ни у одной из сторон конфликта "нет преимущества, налицо стратегический тупик".

Он добавил, что конфликт "надо будет как-то закончить, обязательно политически" — потому что "военный финал" точно будет не скоро.

По словам генерала, в ближайшее время последует попытка найти компромисс между позициями Киева и Москвы.

"Важно, с точки зрения Зеленского, что это не тайный визит поездом в ночную Варшаву, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. И я считаю, что это первый из серии визитов. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки", — считает Скшипчак.

При этом он указал, что ключевое значение имеет не столько позиция Зеленского, сколько позиция Запада, США. "На Западе начинается волна выборов, в США начинается предвыборная кампания, Запад постепенно устает от этой войны", — отметил генерал, добавив, что доля граждан, которые поддерживают оказание их правительствами помощи Украине, сокращается.