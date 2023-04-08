МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рецепты для борьбы с инфляцией в России просты: не печатать деньги, не допускать административный контроль за ценами и не раздувать дефицит бюджета за пределы 2-3% ВВП, прокомментировал в интервью РИА Новости экономист, бывший министр финансов России Михаил Задорнов. Россиянам объяснили разницу между личной и официальной инфляцией

"С точки зрения борьбы с инфляцией все рецепты известны: не печатать больше денег, не допускать контроля за ценами, не раздувать дефицит бюджета за пределы 2-3% ВВП, что сейчас для России является очень важным моментом", — считает он.

При этом государство не может управлять ценами для снижения инфляции, считает Задорнов. Если же попробовать это делать, то можно "очень быстро прийти к тотальному контролю и вымыванию товаров с рынка", добавил он.

"Как управлять ценами, мы проходили в Советском Союзе. Те, кто застал это славное время, прекрасно все помнят. Управлять ценами нельзя", — заключил он. ЦБ ждет снижения годовой инфляции по итогам марта ниже четырех процентов

Инфляция в России подскочила в конце февраля 2022 года на фоне введения западными странами санкций против российской экономики и достигла пика в апреле на уровне 17,83%. Однако на фоне укрепления рубля, восстановления импорта и хорошего урожая годовые темпы роста цен начали замедляться. При этом этой весной на снижение темпов роста цен в годовом выражении начал влиять эффект базы. По данным Минэкономразвития, инфляция замедлилась до 3,29% на 3 апреля.

Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 апреля в 10.00.