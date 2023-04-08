МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Ситуация с соотношением расходов и доходов федерального бюджета России стабилизировалась к марту, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Минфина. В России снизилось количество зарегистрированных безработных

В марте этого года бюджет был закрыт с профицитом в объеме 183 миллиарда рублей. В первые два месяца бюджет был в дефиците: в январе его размер был 1,65 триллиона рублей, в феврале — 933 миллиарда рублей.

По итогам марта, когда бюджет был выполнен с профицитом, дефицит бюджета первого квартала сократился до 2,4 триллиона рублей.

Изначально финансовое ведомство предполагало, что за весь 2023 год дефицит бюджета может составить 2, 925 триллиона рублей.

В будущем, считает издание, помочь бюджету могут и "заначки", и внешние факторы: высокие цены на энергоносители и слабеющий рубль.