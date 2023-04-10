ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. В понедельник в Вашингтоне стартует Весенняя сессия руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), которые соберут на своих площадках главных действующих лиц мировой финансовой системы: руководителей центробанков, министров финансов, законодателей и ведущих экспертов. Всем им предстоит совместно работать над обсуждением глобальных вызовов мировой экономики. Глава МВФ предрекла мировой экономике скорый "бум"

Череда недельных заседаний традиционно начнется с сессии-открытия директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, для которого нынешняя конференция станет последней. Уже в мае, как ожидается, на эту должность вступит новый глава организации, которым — в отсутствии любых альтернативных кандидатов — станет ставленник США бывший глава Mastercard Аджай Банга.

Пока же Георгиевой и Малпассу предстоит вместе определить основные приоритеты намеченных на следующие 7 дней обсуждений в рамках темы их дискуссии, заявленной как "Путь вперед: создавая устойчивость и переделывая развитие".

Последние оценки, проводимые обеими организациями, не только демонстрируют сдержанный взгляд на перспективы роста мировой экономики, но и откровенно намекают на ее серьезное замедление на фоне серии глобальных вызовов и противоречий.

МВФ ожидает, что рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне 3%, что является самым низким среднесрочным прогнозом с 1990 года. Среди известных проблем будущей пятилетки — последствия пандемии коронавируса, ужесточение монетарной политики на Западе, угрожающая закредитованность стран с низкими доходами, бедность, продовольственная безопасность и конфликт на Украине.

Последней, согласно актуальным расчетам Всемирного банка, понадобится не менее 411 миллиардов долларов на восстановление и реконструкцию. Столь громадная сумма при уже выделяемой поддержке международных партнеров в десятки миллиардов долларов ставит вопрос о возможности других нуждающихся во внешней помощи стран получить необходимую им помощь.

Таким образом, потребности финансирования государств для борьбы с бедностью, решения продовольственных вызовов, развития энергетики и помощи в снижении рисков долговых кризисов станут предметами предстоящих семинаров, круглых столов и заседаний.

Вслед за годовой конференцией Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне осенью 2022 года эта весенняя сессия станет вторым подряд и пока последним мероприятием, организованным в их штаб-квартирах в американской столице. Уже в октябре нынешнего года столица Марокко город Марракеш станет новой площадкой проведения ежегодной встречи организаций.